Жареные яйца – одна из самых популярных опций для завтрака. Особенно они смакуют, если приготовление дает идеальный результат – хорошо "схваченный" белок, но жидкий желток.

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Оказывается, такой результат можно гарантированно получить благодаря одному простому трюку. Все, что для этого нужно – обычная зубочистка.

Простой способ получить идеальную яичницу

Для приготовления идеальной яичницы нам потребуется всего 3 минуты. Белок будет приготовлен идеально, а об отверждении желтка речь даже не пойдет. Добиться такого эффекта можно очень легко.

Нам нужно 2 яйца, 3 столовых ложки воды и зубочистка. Разбиваем каждое яйцо в отдельную миску и добавляем воду. Затем зубочисткой производим несколько проколов в желтке.

Приготовить идеальное яйцо можно без усилий / Фото Pixabay

После этого выставляем микроволновку на 600 Вт и готовим яйца по 90 секунд каждое. Вот и все – совершенно без труда на столе оказывается идеальное яйцо. Трюк с зубочисткой можно использовать и тогда, когда готовите яйца на сковородке, но микроволновка еще и освобождает руки, даже если речь идет о нескольких минутах.