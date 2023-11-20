Розчинна кава, завдяки своїй зручності та швидкості приготування, стала невіддільною частиною ранкового ритуалу. Проте, разом зі зростанням популярності цього напою, з'явилися і підробки. 24 Канал зібрав корисні поради, як придбати ідеальний напій.

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Перечитайте склад

Розгляньте склад продукту, там має бути кілька важливих маркерів. Справжня розчинна кава має містити тільки кавовий екстракт або порошок, без додавання зайвих компонентів.

Неймовірний аромат / Фото unsplash

Оцініть аромат і смак

Справжня кава має мати насичений аромат без будь-яких домішок. Якщо кава смакує надто хімічно або має дивний післясмак, це може бути ознакою підробки. Щоб розчинна кава була якісною, вона повинна бути виготовлена ​​з хороших зерен, без будь-яких добавок. Перевагою розчинної кави є різноманітність смаків на вибір.

Колір

Кава може мати різні відтінки коричневого кольору. Це визначається в процесі обсмажування та обробки зерен. Кольоровий відтінок розчинної кави може залежати від багатьох факторів: сорт кави, ступінь обсмажування, а також можливі додаткові інгредієнти.

Тримайтеся якомога далі від продуктів з надто яскравим чи несподіваним кольором, адже це може бути ознакою додаткових барвників чи інших штучних домішок.

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