Чтобы приготовить дома вкусный пирог, вам необходимо разморозить сливы или использовать свежие. Остальные ингредиенты точно найдутся на кухне любой хозяйки.

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Ароматы домашней выпечки, хрустящее тесто и сочные сливы станут отличным дополнением к стакану какао, наваристого компота или чая.

Рецепт сливового пирога

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6



Сливовый пирог / Фото Екатерины Песковой

Ингредиенты:

– 9 – 10 штук слив;

– молотая корица;

– лимонный сок;

– 120 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара;

– 120 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 сырых яйца;

– сахарная пудра.

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте сливочное масло с сахаром до белой массы.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замесите тесто.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите в круглую форму для выпекания. Не забудьте укрыть ее пергаментом.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Полейте их лимонным соком и посыпьте корицей.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Выложите сливы на тесто и посыпьте сахаром.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 40 минут.

Перед подачей к столу, посыпьте сливовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Текст публикации Екатерины Песковой:

Сливовый пирог.

Люблю простые, но душевные рецепты.

Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)

Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:

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Ингредиенты

Сливы - 9-10 шт

Корица

Лимонный сок

Сливочное масло - 120 г

Сахар - 150 г

Мука - 120 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Сахарная пудра

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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.

2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.

3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.

4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.

5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)

6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)

7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.