Чтобы приготовить дома вкусный пирог, вам необходимо разморозить сливы или использовать свежие. Остальные ингредиенты точно найдутся на кухне любой хозяйки.
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Ароматы домашней выпечки, хрустящее тесто и сочные сливы станут отличным дополнением к стакану какао, наваристого компота или чая.
Рецепт сливового пирога
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Сливовый пирог / Фото Екатерины Песковой
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте сливочное масло с сахаром до белой массы.
Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера
- Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замесите тесто.
Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера
- Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите в круглую форму для выпекания. Не забудьте укрыть ее пергаментом.
Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера
- Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Полейте их лимонным соком и посыпьте корицей.
Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера
- Выложите сливы на тесто и посыпьте сахаром.
Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 40 минут.
- Перед подачей к столу, посыпьте сливовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Текст публикации Екатерины Песковой:
Сливовый пирог.
Люблю простые, но душевные рецепты.
Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)
Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:
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Ингредиенты
Сливы - 9-10 шт
Корица
Лимонный сок
Сливочное масло - 120 г
Сахар - 150 г
Мука - 120 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Яйца - 2 шт.
Сахарная пудра
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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.
2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.
3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.
4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.
5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)
6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)
7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.