Щоб приготувати вдома смачний пиріг вам необхідно розморозити сливи, або використати свіжі. Решту інгредієнтів точно знайдуться на кухні будь-якої господині.

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Аромати домашньої випічки, хрумке тісто та соковиті сливи стану чудовим доповненням до склянки какао, наваристого узвару або чаю.

Рецепт сливового пирога

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6



Сливовий пиріг / Фото Катерини Пєскової

Інгредієнти:

– 9 – 10 штук слив;

– мелена кориця;

– лимонний сік;

– 120 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 120 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 сирих яйця;

– цукрова пудра.

Приготування:

У глибокому посуді збийте вершкове масло з цукром до білої маси.



Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки

Додайте просіяне борошно, розпушувач, яйця та замісіть тісто.



Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки

Розкачайте тісто в тонкий шар та викладіть у круглу форму для випікання. Не забудьте вкрити її пергаментом.



Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки

Сливи розріжте навпіл, видаліть кісточки. Полийте їх лимонним соком та посипте корицею.



Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки

Викладіть сливи на тісто та посипте цукром.



Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом 40 хвилин.

Перед подачею до столу, посипте сливовий пиріг цукровою пудрою. Смачного!

Текст публікації Катерини Пєскової:

Сливовый пирог.

Люблю простые, но душевные рецепты.

Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)

Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:

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Ингредиенты

Сливы - 9-10 шт

Корица

Лимонный сок

Сливочное масло - 120 г

Сахар - 150 г

Мука - 120 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Сахарная пудра

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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.

2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.

3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.

4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.

5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)

6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)

7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.