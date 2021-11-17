Щоб приготувати вдома смачний пиріг вам необхідно розморозити сливи, або використати свіжі. Решту інгредієнтів точно знайдуться на кухні будь-якої господині.
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Аромати домашньої випічки, хрумке тісто та соковиті сливи стану чудовим доповненням до склянки какао, наваристого узвару або чаю.
Рецепт сливового пирога
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Сливовий пиріг / Фото Катерини Пєскової
Приготування:
- У глибокому посуді збийте вершкове масло з цукром до білої маси.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, яйця та замісіть тісто.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Розкачайте тісто в тонкий шар та викладіть у круглу форму для випікання. Не забудьте вкрити її пергаментом.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Сливи розріжте навпіл, видаліть кісточки. Полийте їх лимонним соком та посипте корицею.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Викладіть сливи на тісто та посипте цукром.
Приготування пирога / Фото зі сторінки кондитерки
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом 40 хвилин.
- Перед подачею до столу, посипте сливовий пиріг цукровою пудрою. Смачного!
Текст публікації Катерини Пєскової:
Сливовый пирог.
Люблю простые, но душевные рецепты.
Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)
Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:
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Ингредиенты
Сливы - 9-10 шт
Корица
Лимонный сок
Сливочное масло - 120 г
Сахар - 150 г
Мука - 120 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Яйца - 2 шт.
Сахарная пудра
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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.
2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.
3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.
4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.
5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)
6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)
7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.