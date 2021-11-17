Выпечка для начинающих: ароматный сливовый пирог по рецепту Екатерины Песковой

Этот рецепт домашнего пирога от кондитера прекрасно подойдет для начинающих в выпечке, или если у вас нет достаточно много времени на приготовление, а сладкого хочется. Сливы в рецепте вы смело можете заменить на вишни, яблоки или другие любимые фрукты или ягоды.

Чтобы приготовить дома вкусный пирог, вам необходимо разморозить сливы или использовать свежие. Остальные ингредиенты точно найдутся на кухне любой хозяйки.

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Ароматы домашней выпечки, хрустящее тесто и сочные сливы станут отличным дополнением к стакану какао, наваристого компота или чая.

Рецепт сливового пирога

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6



Сливовый пирог / Фото Екатерины Песковой

– 9 – 10 штук слив;– молотая корица;– лимонный сок;– 120 граммов сливочного масла;– 150 граммов сахара;– 120 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 2 сырых яйца;– сахарная пудра.

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте сливочное масло с сахаром до белой массы.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замесите тесто.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите в круглую форму для выпекания. Не забудьте укрыть ее пергаментом.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Полейте их лимонным соком и посыпьте корицей.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Выложите сливы на тесто и посыпьте сахаром.



Приготовление пирога / Фото со страницы кондитера

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 40 минут.

Перед подачей к столу, посыпьте сливовый пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Текст публикации Екатерины Песковой:

Сливовый пирог.

Люблю простые, но душевные рецепты.

Обожаю, когда запах корицы, сливочного масла и пряностей разлетается по дому, и вся семья с нетерпением собирается за столом чтоб урвать кусочек хрустящего, тёплого пирога)

Я все еще не безнадёжна, вспоминая молодость хочу поделится рецептом:

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Ингредиенты

Сливы - 9-10 шт

Корица

Лимонный сок

Сливочное масло - 120 г

Сахар - 150 г

Мука - 120 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Сахарная пудра

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1. Взбиваем масло с сахаром до бела.

2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, яйца и замешиваем тесто.

3. Выкладываем тесто тонким слоем в форму с пергаментом.

4. Сливы разрезаем пополам, поливаем лимонным соком и присыпаем корицей.

5. Выкладываем сливы на пирог и присыпаем сахаром (для карамельной, хрустящей корочки)

6. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут (или до готовности)

7. Присыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся.