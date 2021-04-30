Владимир Троцкий предлагает приготовить на Пасху ароматный пирог с изюмом. Для начинки можно использовать, творог, изюм, мак, варенье или сахар с корицей.
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Рецепт пирога
Пирог с изюмом на Пасху / Инстаграм Владимира Троцкого
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску с теплым молоком, добавьте дрожжи, соль, сахар, оставьте на 10-15 минут. Далее – добавьте яйца, сливочное масло, замесите тесто, оставите на 25-30 минут.
- Разделите тесто на две части, раскатайте в тонкий пласт, выложите начинку, сверните в рулет. Оставьте тесто на 3035 минут.
- В миске взбейте яйцо, смажьте тесто, выложите на противень, поставьте в холодную духовку.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выпекайте в течение 20-25 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения, разрежьте на порции. Приятного аппетита!