Готові до легкого та перевіреного рецепта глазурі для паски на Великдень? Володимир Троцький підготував для читачів свій рецепт білкової глазурі, з приготуванням якої справиться кожен!

Володимир Троцький обожнює готувати, а особливо солодку випічку та десерти. Зірка кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Читайте також Рецепт найсмачнішої бабусиної паски: пухка, в міру солодка та ароматна випічка Якщо ви вже обрали рецепт для смачної паски на Великдень, тепер настав час обрати глазур для солодкої випічки. Володимир Троцький впевнений, що цей рецепт стане вашим улюбленим. Рецепт білкової глазурі на паску Інгредієнти:

– 4 охолоджені курячі білки;

– 200 г цукрової пудри;

– дрібка солі. Заздалегідь охолодіть білки. Змішайте у глибокій мисці яєчні білки з дрібкою солі. Збийте яєчні білки міксером на низьких обертах. Невеликими порціями додавайте до білкової маси цукрову пудру та продовжуйте збивати. Збивайте білкову масу до стійких піків. Готовою глазур'ю полийте пасочку та відставте підсихати. Смачного!