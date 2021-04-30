Володимир Троцький пропонує приготувати на Великдень ароматний пиріг з родзинками. Для начинки можете використовувати, домашній сир, родзинки, мак, варення або цукор з корицею.
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Рецепт пирога
Пиріг з родзинками на Великдень/Інстаграм Володимира Троцького
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску з теплим молоком, додайте дріжджі, сіль, цукор, залиште на 10-15 хвилин. Далі –додайте яйця, вершкове масло, замісіть тісто, залишите на 25-30 хвилин.
- Розділіть тісто на дві частини, розкатайте у тонкий пласт, викладіть начинку, згорніть у рулет. Залиште тісто на 30-35 хвилин.
- У мисці збийте яйце, змастіть тісто, викладіть на деко, поставте у холодну духову шафу.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, випікайте протягом 20-25 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розріжте на порції. Смачного!