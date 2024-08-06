Порадуйте своих родных на Спаса: топ-3 рецепта самой вкусной выпечки из яблок
6 августа 2024, 13:50Читати новину українською
На Спаса традиционно выпекают вкусные десерты с яблоками. Ведь именно этот фрукт является настоящим символом праздника.
Советуем воспользоваться этими простыми и вкусными рецептами. Такая выпечка точно понравится вашим близким, информирует Вкусно 24.
Стоит попробовать Такой вкусный, что надо печь два: старинный рецепт яблочного пирога на Спаса
Яблочный пирог
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 80 граммов сахара;
– 50 граммов масла;
– 100 граммов муки.
Для пирога:
– 5 яблок;
– 200 миллилитров молока;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов орехов;
– половина лимона;
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 70 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– ванильный сахар.
Приготовление:
- Смешайте холодное масло, сахар и муку. Делайте это быстро, чтобы масло не таяло.
- Для начинки почистите яблоки и порежьте их пополам. Далее нарежьте яблоки тоненькими кусочками. Добавьте орешки, сухофрукты, цедру лимона и сок.
- Отдельно смешайте молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Залейте этой смесью яблоки. Перемешайте.
- Форму для выпекания застелите пергаментом. На дно насыпьте половину крамбла. Сверху выложите яблоки в тесте. Поверх высыпьте оставшийся крамбл.
- Запекайте 60 – 80 минут при 180 градусах до румяности.
Рецепт яблочного пирога "Невидимка"
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 700 граммов яблок;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 100 граммов молока;
– 30 граммов масла;
– 80 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя для теста.
Приготовление:
- Яблоки почистите и нарежьте на тоненькие слайсы. Полейте лимонным соком.
- Яйца, сахар, ванильный сахар, соль взбейте до светлой пены. Добавьте молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
- Добавьте в тесто яблоки и хорошо перемешайте. Переложите массу в форму для запекания, разровняйте и присыпьте миндальными хлопьями.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут. Если подгорает верх, накройте его фольгой.
Рецепт цветаевского яблочного пирога
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм яблок;
– 2 стакана муки;
– 600 миллилитров сметаны;
– 150 граммов масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Натрите масло на крупной терке и добавьте к нему 1,5 стакана муки. Разотрите смесь руками в крошки.
- Влейте половину стакана сметаны и перемешайте. Добавьте соду, погашенную уксусом, и замесите тесто.
- Яблоки почистите от кожуры, удалите семена и плодоножки. Нарежьте тонкими ломтиками.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и выстелите им дно формы так, чтобы образовались бортики.
- Выложите на тесто яблоки.
- В отдельной миске смешайте остальную сметану, яйцо, сахар и 2 столовые ложки муки. Смесь немного взбейте вилкой и вылейте на яблоки.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в нее пирог на 50 минут.
Приятного аппетита!