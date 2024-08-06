Радимо скористатися цими простими та смачними рецептами. Така випічка точно сподобається вашим близьким, інформує Смачно 24.
Варто спробувати Такий смачний, що треба пекти два: старовинний рецепт яблучного пирога на Спаса
Яблучний пиріг
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Змішайте холодне масло, цукор та борошно. Робіть це швидко, щоб масло не тануло.
- Для начинки почистьте яблука та поріжте їх навпіл. Далі наріжте яблука тоненькими шматочками. Додайте горішки, сухофрукти, цедру лимона і сік.
- Окремо змішайте молоко, 2 яйця, цукор, ваніль, борошно та розпушувач. Залийте цією сумішшю яблука. Перемішайте.
- Форму для випікання застеліть пергаментом. На дно насипте половину крамблу. Зверху викладіть яблука в тісті. Поверх висите решту крамблу.
- Запікайте 60 – 80 хвилин при 180 градусах до рум'яності.
Рецепт яблучного пирога "Невидимка"
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Яблука почистьте та наріжте на тоненькі слайси. Полийте лимонним соком.
- Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль збийте до світлої піни. Додайте молоко, розтоплене масло, просіяне борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідності.
- Додайте до тіста яблука та добре перемішайте. Перекладіть масу до форми для запікання, розрівняйте та присипте мигдалевими пластівцями.
- Випікайте в духовці при 180 градусах 50 – 60 хвилин. Якщо підгоряє верх, накрийте його фольгою.
Рецепт цвєтаєвського яблучного пирога
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Натріть масло на грубій тертці й додайте до нього 1,5 склянки борошна. Розітріть суміш руками на крихти.
- Влийте половину склянки сметани й перемішайте. Додайте соду, погашену оцтом, і замісіть тісто.
- Яблука почистьте від шкірки, видаліть насіння та плодоніжки. Наріжте тонкими скибочками.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт і вистеліть ним дно форми так, щоб утворилися бортики.
- Викладіть на тісто яблука.
- В окремій мисці змішайте решту сметани, яйце, цукор та 2 столові ложки борошна. Суміш трішки збийте виделкою й вилийте на яблука.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і відправте до неї пиріг на 50 хвилин.
Смачного!