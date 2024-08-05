В этом году украинцы будут праздновать Спас 6 августа. Порадуйте своих родных особым десертом на праздник.

Будет вкусно Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон", что понравится всем

Яблочный пирог на Спаса

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов замороженного сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– 3,5 стакана муки;

– щепотка соли;

– пакетик разрыхлителя.

Для начинки:

– 5 яблок;

– стакан сахара;

– столовая ложка крахмала.

Приготовление:

Замороженное масло натрите на терке. Засыпьте тремя стаканами муки и разотрите до получения однородной пластичной массы, добавляя муку, что осталось, сметану, соль и разрыхлитель. Тесто не должно прилипать к рукам. Переложите тесто в пакет и уберите в холодильник. Тем временем включите духовку и приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры. Нарежьте тонкими пластинами или натрите на крупной терке. Смешайте яблоки с сахаром и крахмалом. Достаньте тесто из холодильника, поделите его на две части. Раскатайте круг-основу, поместите его в форму, сформируйте бортики. Выложите начинку и закройте вторым слоем теста. Верхний слой можно сделать в виде решетки. Выпекайте 30 минут при температуре 175 градусов. После выпекания дайте постоять в выключенной духовке еще полчаса. Вынимайте из формы только после полного остывания.

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