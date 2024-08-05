В этом году украинцы будут праздновать Спас 6 августа. Порадуйте своих родных особым десертом на праздник.

Будет вкусно Рецепт, который всегда удается: готовим традиционный "Наполеон", что понравится всем

Яблочный пирог на Спаса

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Замороженное масло натрите на терке. Засыпьте тремя стаканами муки и разотрите до получения однородной пластичной массы, добавляя муку, что осталось, сметану, соль и разрыхлитель. Тесто не должно прилипать к рукам.
  2. Переложите тесто в пакет и уберите в холодильник.
  3. Тем временем включите духовку и приготовьте начинку. Яблоки очистите от кожуры. Нарежьте тонкими пластинами или натрите на крупной терке.
  4. Смешайте яблоки с сахаром и крахмалом.
  5. Достаньте тесто из холодильника, поделите его на две части. Раскатайте круг-основу, поместите его в форму, сформируйте бортики.
  6. Выложите начинку и закройте вторым слоем теста. Верхний слой можно сделать в виде решетки.
  7. Выпекайте 30 минут при температуре 175 градусов. После выпекания дайте постоять в выключенной духовке еще полчаса. Вынимайте из формы только после полного остывания.