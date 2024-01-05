Старый бабушкин рецепт: готовим самый популярный галицкий торт "Вышиванка"
Источник:"Катрусина кухня"
Рождественские праздники просто не могут пройти без вкусных десертов. Одним из таких является торт "Вышиванка".
Этот торт – любимый для многих. Его нежный и особенный вкус не может надоесть.
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Рецепт торта "Вышиванка"
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты на белое тесто:
– 300 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 100 граммов маргарина;
– 2 желтка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 стакан сахара;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны.
Черное тесто:
– 300 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 100 граммов маргарина;
– 2 желтка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 стакан сахара;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны;
– 3 – 4 столовых ложки какао.
Безе:
– 2 белка;
– 3 – 4 столовые ложки сахара.
Начинка:
– повидло;
– орехи;
– изюм.
Крем:
– 300 граммов масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– половина пакетика пудинга;
– 1 стакан молока.
Приготовление:
- Чтобы сделать белое тесто, перемешайте муку с разрыхлителем, после чего порубите ее с маслом и маргарином. Добавьте перетертые с сахаром желтки и сметану. Замесите тесто.
- Черное тесто готовится аналогично, однако в начале в муку надо добавить какао. Муку и какао лучше просеивать через сито. Готовое тесто разделите на две части и поставьте на 1 – 2 часа в холодильник, чтобы оно затвердело.
- Тем временем белки хорошо взбейте в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать до полного растворения.
- Белое тесто разделите на две части. Спеките два коржа – раскатанный пласт белого теста, сверху слой повидла, половина белковой пены, орехи и изюм, а сверху – слой натертого на грубой терке черного теста. Выпекайте коржи при температуре 180 – 200 градусов до готовности.
- Для крема сварите пудинг на молоке и охладите до комнатной температуры. Масло для крема тоже должно быть комнатной температуры. Сначала взбейте миксером масло, затем постепенно добавьте к нему сахарную пудру, а затем, продолжая взбивать, по 1 ложке кладите пудинг. Должна получиться однородная масса.
- Охлажденные коржи намажьте кремом и оставьте на время настояться.