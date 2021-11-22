Пухлые и наполненные доступными ингредиентами пряники не имеют себе равных на празднично украшенном столе. Польские кулинары отмечают: чтобы получить желаемый безупречный результат, приготовление следует начинать в ноябре!
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Прототипом пряников считаются выпекавшие в древности медовики. Впоследствии о них кое-что забыли, а к старинным рецептам вернулись в средневековье. Во всяком случае, название пряников происходит от старопольского слова "pierny", что означает "перченый". Старые рецепты не жалели черного перца, идеально подчеркивающего солод меда.
Рецепт старопольских пряников
Время: 4 недели + 1 час
Количество: 4
Праздничные сладости / Фото interia
Ингредиенты:
- 1 килограмм пшеничной муки;
- 0,5 килограмма меда;
- 400 грамм сахара (рекомендуем коричневый);
- 250 грамм сливочного масла;
- 3 яйца;
- пол стакана молока;
- пол чайной ложки соли;
- 1 банка сливового варенья.
Приготовление:
- Мед, сахар и сливочное масло уложить в кастрюлю, растопить и перемешать. Следите, чтобы ингредиенты не закипели!
- Когда масса остынет, добавьте муку, яйца, специи и соль.
- Месить, пока все ингредиенты не соединятся, затем влейте молоко. Перемешайте и месите в однородное состояние.
- Переложите в стеклянную или керамическую посуду и поставьте в холодильник минимум четыре недели.
- По истечении времени извлеките тесто из холодильника и разделите его на три части.
- Каждую часть теста раскатайте и выложите на противень.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 45 минут.
- Выньте тесто из духовки и дайте ему остыть.
- Когда пряничные лепешки остынут, полейте их сливовым вареньем.
- Сильно прижмите лепешки друг к другу и отложите на несколько часов.
Приятного аппетита!