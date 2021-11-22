Пухлые и наполненные доступными ингредиентами пряники не имеют себе равных на празднично украшенном столе. Польские кулинары отмечают: чтобы получить желаемый безупречный результат, приготовление следует начинать в ноябре!

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Прототипом пряников считаются выпекавшие в древности медовики. Впоследствии о них кое-что забыли, а к старинным рецептам вернулись в средневековье. Во всяком случае, название пряников происходит от старопольского слова "pierny", что означает "перченый". Старые рецепты не жалели черного перца, идеально подчеркивающего солод меда.

Рецепт старопольских пряников

Время: 4 недели + 1 час
Количество: 4

Праздничные сладости / Фото interia

Ингредиенты:

  • 1 килограмм пшеничной муки;
  • 0,5 килограмма меда;
  • 400 грамм сахара (рекомендуем коричневый);
  • 250 грамм сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • пол стакана молока;
  • пол чайной ложки соли;
  • 1 банка сливового варенья.

Приготовление:

  1. Мед, сахар и сливочное масло уложить в кастрюлю, растопить и перемешать. Следите, чтобы ингредиенты не закипели!
  2. Когда масса остынет, добавьте муку, яйца, специи и соль.
  3. Месить, пока все ингредиенты не соединятся, затем влейте молоко. Перемешайте и месите в однородное состояние.
  4. Переложите в стеклянную или керамическую посуду и поставьте в холодильник минимум четыре недели.
  5. По истечении времени извлеките тесто из холодильника и разделите его на три части.
  6. Каждую часть теста раскатайте и выложите на противень.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 45 минут.
  8. Выньте тесто из духовки и дайте ему остыть.
  9. Когда пряничные лепешки остынут, полейте их сливовым вареньем.
  10. Сильно прижмите лепешки друг к другу и отложите на несколько часов.

Приятного аппетита!