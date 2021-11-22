Пухкі та наповнені доступними інгредієнтами пряники не мають собі рівних на святково прикрашеному столі. Польські кулінари зазначають: щоб отримати бажаний бездоганний результат, приготування слід починати в листопаді!

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Прототипом пряників вважаються медовики, які випікали в давнину. Згодом про них дещо забули, а до старовинних рецептів повернулися в середньовіччі. У всякому разі, назва пряників походить від старопольського слова "pierny", що означає "перчений". Старі рецепти не шкодували чорного перцю, який ідеально підкреслював солод меду.

Рецепт старопольських пряників

Час: 4 тижні + 1 година

Кількість: 4

Святкові солодощі / Фото interia

Інгредієнти:

1 кілограм пшеничного борошна;

0,5 кілограма меду;

400 грам цукру (рекомендуємо коричневий);

250 грам вершкового масла;

3 яйця;

пів склянки молока;

пів чайної ложки солі;

1 банка сливового варення.

Примітка: за бажанням додайте приблизно 80 грам подрібнених волоських горіхів.

Приготування:

Мед, цукор і вершкове масло покласти в каструлю, розтопити та перемішати. Стежте, щоб інгредієнти не закипіли! Коли маса охолоне, додайте борошно, яйця, спеції та сіль. Місити, поки всі інгредієнти не з’єднаються, потім влийте молоко. Перемішайте і місіть до однорідного стану. Перекладіть в скляний або керамічний посуд і поставте в холодильник мінімум на чотири тижні. Після закінчення часу вийміть тісто з холодильника і розділіть його на три частини. Кожну частину тіста розкачайте та викладіть на деко. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 45 хвилин. Вийміть тісто з духовки та дайте йому охолонути. Коли пряникові коржі вистигнуть, полийте їх сливовим варенням. Сильно притисніть коржі одне до одного і відкладіть на кілька годин.

Смачного!