Пухкі та наповнені доступними інгредієнтами пряники не мають собі рівних на святково прикрашеному столі. Польські кулінари зазначають: щоб отримати бажаний бездоганний результат, приготування слід починати в листопаді!
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Прототипом пряників вважаються медовики, які випікали в давнину. Згодом про них дещо забули, а до старовинних рецептів повернулися в середньовіччі. У всякому разі, назва пряників походить від старопольського слова "pierny", що означає "перчений". Старі рецепти не шкодували чорного перцю, який ідеально підкреслював солод меду.
Рецепт старопольських пряників
Час: 4 тижні + 1 година
Кількість: 4
Святкові солодощі / Фото interia
Інгредієнти:
- 1 кілограм пшеничного борошна;
- 0,5 кілограма меду;
- 400 грам цукру (рекомендуємо коричневий);
- 250 грам вершкового масла;
- 3 яйця;
- пів склянки молока;
- пів чайної ложки солі;
- 1 банка сливового варення.
Приготування:
- Мед, цукор і вершкове масло покласти в каструлю, розтопити та перемішати. Стежте, щоб інгредієнти не закипіли!
- Коли маса охолоне, додайте борошно, яйця, спеції та сіль.
- Місити, поки всі інгредієнти не з’єднаються, потім влийте молоко. Перемішайте і місіть до однорідного стану.
- Перекладіть в скляний або керамічний посуд і поставте в холодильник мінімум на чотири тижні.
- Після закінчення часу вийміть тісто з холодильника і розділіть його на три частини.
- Кожну частину тіста розкачайте та викладіть на деко.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 45 хвилин.
- Вийміть тісто з духовки та дайте йому охолонути.
- Коли пряникові коржі вистигнуть, полийте їх сливовим варенням.
- Сильно притисніть коржі одне до одного і відкладіть на кілька годин.
Смачного!