Заблаговременное приготовление: особенный рецепт праздничных старопольских пряников

Распространяющийся по дому ароматный запах выпечки уже четко ассоциируется с предстоящим Рождеством. В польской кулинарной традиции нет более характерных для этих праздников сладостей, чем старые польские пряники.

Пухлые и наполненные доступными ингредиентами пряники не имеют себе равных на празднично украшенном столе. Польские кулинары отмечают: чтобы получить желаемый безупречный результат, приготовление следует начинать в ноябре!

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Прототипом пряников считаются выпекавшие в древности медовики. Впоследствии о них кое-что забыли, а к старинным рецептам вернулись в средневековье. Во всяком случае, название пряников происходит от старопольского слова "pierny", что означает "перченый". Старые рецепты не жалели черного перца, идеально подчеркивающего солод меда.

Рецепт старопольских пряников

Время: 4 недели + 1 час

Количество: 4

Праздничные сладости / Фото interia

Ингредиенты:

1 килограмм пшеничной муки;

0,5 килограмма меда;

400 грамм сахара (рекомендуем коричневый);

250 грамм сливочного масла;

3 яйца;

пол стакана молока;

пол чайной ложки соли;

1 банка сливового варенья.

по желанию добавьте примерно 80 грамм измельченных грецких орехов.Приготовление:

Приготовление:

Мед, сахар и сливочное масло уложить в кастрюлю, растопить и перемешать. Следите, чтобы ингредиенты не закипели! Когда масса остынет, добавьте муку, яйца, специи и соль. Месить, пока все ингредиенты не соединятся, затем влейте молоко. Перемешайте и месите в однородное состояние. Переложите в стеклянную или керамическую посуду и поставьте в холодильник минимум четыре недели. По истечении времени извлеките тесто из холодильника и разделите его на три части. Каждую часть теста раскатайте и выложите на противень. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 45 минут. Выньте тесто из духовки и дайте ему остыть. Когда пряничные лепешки остынут, полейте их сливовым вареньем. Сильно прижмите лепешки друг к другу и отложите на несколько часов.

Приятного аппетита!