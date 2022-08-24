Известны многие способы пастеризации консервации на зиму: в воде, духовке или микроволновке. Однако из самых быстрых и самых менее трудоемких – в посудомоечной машине. 24 канал собрал ключевые советы, как сделать это легко и быстро.

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Какие банки можно пастеризовать в посудомоечной машине

Следует поставить банки с новыми крышками – чтобы они не износились и действительно хорошо держались. Механизм твист-офф с металлической винтовой крышкой подойдет лучше всего.

Какую программу выбрать

Лучше выбрать программу с максимальной температурой (около 70 градусов по Цельсию). Не добавляйте моющих средств, просто включите посудомоечную машину с загруженными банками.

Простой и быстрый метод / Фото rustic wise

Процесс пастеризации банок в посудомоечной машине

Начните с подготовки банок – тщательно их вымойте, ошпарьте и просушите. Наполните банки начинкой, оставьте 2 – 3 сантиметра свободного места. Закройте банки определенным образом.

Если во время налива загрязнены края банок или крышки, тщательно протрите их. Поставьте банки вверх дном в посудомоечную машину. Выставьте приложение. После окончания программы достаньте банки, поставьте их вверх дном и оставьте на ночь. По истечении этого времени вы можете перевернуть их и проверить, вогнуты ли крышки – если да, это означает, что пастеризация прошла успешно и консервы будут превосходными на вкус даже через несколько месяцев.

Как долго пастеризовать банки в посудомоечной машине?

Здесь нет конкретных указаний, вам следует дождаться окончания цикла выбранной программы. Помните, что банки не следует вынимать сразу после завершения работы машинки. Дайте им остыть в течение нескольких минут, а затем с помощью кухонных перчаток осторожно извлеките.