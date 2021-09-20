Гомбовцы – это забытое блюдо украинской кухни, которое похоже на ленивые вареники. Их можно готовить с разными начинками: от ягодных до фруктовых.

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Отличием гомбовцев от ленивых вареников является начинка, панировка и вкус. Но вкуснее всего они со сметаной.

Рецепт гомбовцев с творогом

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Гомбовцы со сливой / Фото Наследие предков

Ингредиенты:

– 500 г творога;

– 1 куриное яйцо;

– 50 – 80 г муки;

– 100 г сахара;

– 10 г ванильного сахара,

– 250 г сливы.

Для крошки:

– 50 г сахара,

– 100 г кукурузной крупы;

– щепотка соли.

Приготовление:

На сковородке обжарьте кукурузную крупу с сахаром. Не забывайте помешивать ингредиенты для крошки.



Приготовление / Фото Клопотенко

Когда сахар немного расплавится и начнет густеть с крупой – снимите сковороду с плиты.



Приготовление / Фото Клопотенко

Выложите крупу с сахаром на пергамент и перемешивайте руками, пока панировка не остынет. Добавьте к творогу яйцо, ванильный сахар и обычный и перемешайте массу.



Приготовление / Фото Клопотенко

Добавьте к творожной массе муку и замесите тесто. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики одинакового размера.



Приготовление / Фото Клопотенко

Сливы хорошо промойте и разрежьте пополам. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частичку сливы.



Приготовление / Фото Клопотенко