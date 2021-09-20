Гомбовцы – это забытое блюдо украинской кухни, которое похоже на ленивые вареники. Их можно готовить с разными начинками: от ягодных до фруктовых.

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Отличием гомбовцев от ленивых вареников является начинка, панировка и вкус. Но вкуснее всего они со сметаной.

Рецепт гомбовцев с творогом

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Гомбовцы со сливой / Фото Наследие предков

Приготовление:

  1. На сковородке обжарьте кукурузную крупу с сахаром. Не забывайте помешивать ингредиенты для крошки.


Приготовление / Фото Клопотенко

  1. Когда сахар немного расплавится и начнет густеть с крупой – снимите сковороду с плиты.


Приготовление / Фото Клопотенко

  1. Выложите крупу с сахаром на пергамент и перемешивайте руками, пока панировка не остынет.

  2. Добавьте к творогу яйцо, ванильный сахар и обычный и перемешайте массу.


Приготовление / Фото Клопотенко

  1. Добавьте к творожной массе муку и замесите тесто.

  2. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики одинакового размера.


Приготовление / Фото Клопотенко

  1. Сливы хорошо промойте и разрежьте пополам. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частичку сливы.


Приготовление / Фото Клопотенко

  1. Защипните края и снова скатайте шарик из сырного теста.

  2. Отварите гомбовцы в кипящей подсоленной воде до готовности. Как только они всплывут – гомбовцы готовы.

  3. Запанируйте их в крошке и подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!