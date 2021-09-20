Гомбовцы – это забытое блюдо украинской кухни, которое похоже на ленивые вареники. Их можно готовить с разными начинками: от ягодных до фруктовых.
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Отличием гомбовцев от ленивых вареников является начинка, панировка и вкус. Но вкуснее всего они со сметаной.
Рецепт гомбовцев с творогом
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Гомбовцы со сливой / Фото Наследие предков
Приготовление:
- На сковородке обжарьте кукурузную крупу с сахаром. Не забывайте помешивать ингредиенты для крошки.
Приготовление / Фото Клопотенко
- Когда сахар немного расплавится и начнет густеть с крупой – снимите сковороду с плиты.
Приготовление / Фото Клопотенко
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Выложите крупу с сахаром на пергамент и перемешивайте руками, пока панировка не остынет.
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Добавьте к творогу яйцо, ванильный сахар и обычный и перемешайте массу.
Приготовление / Фото Клопотенко
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Добавьте к творожной массе муку и замесите тесто.
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Сформируйте из творожной массы небольшие шарики одинакового размера.
Приготовление / Фото Клопотенко
- Сливы хорошо промойте и разрежьте пополам. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частичку сливы.
Приготовление / Фото Клопотенко
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Защипните края и снова скатайте шарик из сырного теста.
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Отварите гомбовцы в кипящей подсоленной воде до готовности. Как только они всплывут – гомбовцы готовы.
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Запанируйте их в крошке и подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!