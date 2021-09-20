Гомбовці – це забута страва української кухні, яка чимось схожа на ліниві вареники. Їх можна готувати з різноманітними начинками: від ягідних до фруктових.

Читайте також Вечеря за 30 хвилин: відкритий пиріг із грибами та куркою, паста в соусі болоньєзе та мусака

Відмінністю гомбовців від лінивих вареників є начинка, панірування та смак. Але смакують вони найкраще зі сметаною.

Рецепт гомбовців з домашнім сиром

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Гомбовці зі сливою / Фото Спадщина предків

Приготування:

  1. На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.
  1. Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.
  1. Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і викладіть всередину половину або частинку сливи.


Приготування страви / Фото Клопотенка

  1. Защипніть краї та знову скачайте кульку з сирного тіста.
  1. Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Як тільки вони спливуть – гомбовці готові.
  1. Запаніруйте їх у крихті та подавайте до столу теплими. Смачного!