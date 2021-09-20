Гомбовці – це забута страва української кухні, яка чимось схожа на ліниві вареники. Їх можна готувати з різноманітними начинками: від ягідних до фруктових.

Читайте також Вечеря за 30 хвилин: відкритий пиріг із грибами та куркою, паста в соусі болоньєзе та мусака

Відмінністю гомбовців від лінивих вареників є начинка, панірування та смак. Але смакують вони найкраще зі сметаною.

Рецепт гомбовців з домашнім сиром

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Гомбовці зі сливою / Фото Спадщина предків

Інгредієнти:

– 500 г домашнього сиру;

– 1 куряче яйце;

– 50 – 80 г борошна;

– 100 г цукру;

– 10 г ванільного цукру;

– 250 г сливи.

Для крихти:

– 50 г цукру;

– 100 г кукурудзяної крупи;

– дрібка солі.

Приготування:

На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.

Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.

Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і викладіть всередину половину або частинку сливи.



Приготування страви / Фото Клопотенка

Защипніть краї та знову скачайте кульку з сирного тіста.

Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Як тільки вони спливуть – гомбовці готові.