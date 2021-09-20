Гомбовці – це забута страва української кухні, яка чимось схожа на ліниві вареники. Їх можна готувати з різноманітними начинками: від ягідних до фруктових.
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Відмінністю гомбовців від лінивих вареників є начинка, панірування та смак. Але смакують вони найкраще зі сметаною.
Рецепт гомбовців з домашнім сиром
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Гомбовці зі сливою / Фото Спадщина предків
Приготування:
- На сковорідці обсмажте кукурудзяну крупу з цукром. Не забувайте помішувати інгредієнти для крихти.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Коли цукор трішки розплавиться та загущуватися з крупою – зніміть сковорідку з плити.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Викладіть крупу з цукром на пергамент та перемішуйте руками, доки паніровка не охолоне.
- Додайте до домашнього сиру яйце, ванільний цукор і звичайний та перемішайте масу.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Додайте до сирної маси борошно та замісіть тісто.
- Сформуйте із сирної маси невеликі кульки однакового розміру.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Сливи добре промийте і розріжте навпіл. Приплюсніть сирну кульку і викладіть всередину половину або частинку сливи.
Приготування страви / Фото Клопотенка
- Защипніть краї та знову скачайте кульку з сирного тіста.
- Відваріть гомбовці у киплячій підсоленій воді до готовності. Як тільки вони спливуть – гомбовці готові.
- Запаніруйте їх у крихті та подавайте до столу теплими. Смачного!