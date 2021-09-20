Забытое украинское блюдо – гомбовцы: старый рецепт десерта из творога и сливы

Известный повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями рецептом старого украинского блюда гомбовцы. Для приготовления древнего десерта вам нужны обычные продукты и немного времени. Поверьте, результат вас поразит!

Гомбовцы – это забытое блюдо украинской кухни, которое похоже на ленивые вареники. Их можно готовить с разными начинками: от ягодных до фруктовых.

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Отличием гомбовцев от ленивых вареников является начинка, панировка и вкус. Но вкуснее всего они со сметаной.

Рецепт гомбовцев с творогом

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Гомбовцы со сливой / Фото Наследие предков

Приготовление:

На сковородке обжарьте кукурузную крупу с сахаром. Не забывайте помешивать ингредиенты для крошки.

– 500 г творога;– 1 куриное яйцо;– 50 – 80 г муки;– 100 г сахара;– 10 г ванильного сахара,– 250 г сливы.– 50 г сахара,– 100 г кукурузной крупы;– щепотка соли.



Приготовление / Фото Клопотенко

Когда сахар немного расплавится и начнет густеть с крупой – снимите сковороду с плиты.



Приготовление / Фото Клопотенко

Выложите крупу с сахаром на пергамент и перемешивайте руками, пока панировка не остынет. Добавьте к творогу яйцо, ванильный сахар и обычный и перемешайте массу.



Приготовление / Фото Клопотенко

Добавьте к творожной массе муку и замесите тесто. Сформируйте из творожной массы небольшие шарики одинакового размера.



Приготовление / Фото Клопотенко

Сливы хорошо промойте и разрежьте пополам. Приплюсните творожный шарик и выложите внутрь половину или частичку сливы.



Приготовление / Фото Клопотенко