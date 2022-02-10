Кукурузный токан был особенно популярен на Западной Украине, куда пришел из румынской кухни. Часто токан путают с мамалыгой, но опытные кулинары знают: это разные блюда.

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Рецепт токана с брынзой

Время: 30 минут

Порций: 4

Вкус традиций / Фото pixabay

Ингредиенты

300 грамм кукурузной крупы;

1,2 литра воды;

сливочное масло;

твердый сыр;

брынза;

смалец;

соль – по вкусу.

Приготовление

Варим кашу. Наливаем воду в большую каструлю, засыпаем крупу в холодную воду и постоянно помешиваем. Добавлять крупу или воду в процессе не желательно – каша должна получиться не слишком густой, но и не слишком жидкой. В готовую кашу добавляем немного сливочного масла. После этого кашу можно посолить, но следует учитывать то, насколько соленый сыр. Берем большую металлическую миску и ставим на небольшом расстоянии над плитой. Дно миски машем смальцем. Слоим токан: выкладываем в миску 1 – 2 сантиметра каши и пересыпаем сыром и брынзой. По желанию можно добавлять шкварки. Чтобы каша не получилась сухой, в каждый уровень можно добавлять немного сливочного масла. Когда кашу переслоили, сверху поливаем шкварками и посыпаем брынзой.

Приятного аппетита!