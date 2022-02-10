Особливо популярним токан був на території Західної України. Страва прийшла до нас з румунської кухні та швидко стала відомою.
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Доволі часто токан асоціюють з мамалигою, але досвідчені кулінари знають, що це дві різні страви. Спробуйте трішки поекспериментувати – смак токану точно не залишить вас байдужим.
Рецепт токану з бринзою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Смак традицій / Фото pixabay
Інгредієнти
- 300 грам кукурудзяної крупи;
- 1,2 літра води;
- вершкове масло;
- твердий сир;
- бринза;
- смалець;
- сіль – до смаку.
Приготування
- Варимо кашу. Наливаємо воду у великий баняк, засипаємо крупу в холодну воду та постійно помішуємо. Додавати крупу або воду в процесі не бажано – каша має вийти не надто густою, але й не надто рідкою.
- В готову кашу додаємо трішки вершкового масла. Після цього кашу можна посолити, але варто враховувати те, наскільки солений сир.
- Беремо велику металеву миску і ставимо на невеликій відстані над плитою. Дно миски змашуємо смальцем.
- Слоїмо токан: викладаємо у миску 1 – 2 сантиметра каші та пересипаємо сиром і бринзою. За бажанням можна додавати шкварки.
- Щоб каша не вийшла сухою, у кожен рівень можна додавати трішки вершкового масла.
- Коли кашу переслоїли, зверху поливаємо шкварками та посипаємо бринзою.
Смачного!