Невероятный кукурузный токан: возвращаем в меню любимые блюда предков

10 февраля 2022 , 12:22
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Источник:

24 канал

Наша кухня богата вкусными, колоритными блюдами. Но со временем забываются рецепты даже весьма популярных некогда яств. Начнем же возрождать старинные блюда. К примеру, токан.

Кукурузный токан был особенно популярен на Западной Украине, куда пришел из румынской кухни. Часто токан путают с мамалыгой, но опытные кулинары знают: это разные блюда.

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Рецепт токана с брынзой

Время: 30 минут

Порций: 4

Вкус традиций / Фото pixabay

Ингредиенты

  • 300 грамм кукурузной крупы;
  • 1,2 литра воды;
  • сливочное масло;
  • твердый сыр;
  • брынза;
  • смалец;
  • соль – по вкусу.

Приготовление

  1. Варим кашу. Наливаем воду в большую каструлю, засыпаем крупу в холодную воду и постоянно помешиваем. Добавлять крупу или воду в процессе не желательно – каша должна получиться не слишком густой, но и не слишком жидкой.
  2. В готовую кашу добавляем немного сливочного масла. После этого кашу можно посолить, но следует учитывать то, насколько соленый сыр.
  3. Берем большую металлическую миску и ставим на небольшом расстоянии над плитой. Дно миски машем смальцем.
  4. Слоим токан: выкладываем в миску 1 – 2 сантиметра каши и пересыпаем сыром и брынзой. По желанию можно добавлять шкварки.
  5. Чтобы каша не получилась сухой, в каждый уровень можно добавлять немного сливочного масла.
  6. Когда кашу переслоили, сверху поливаем шкварками и посыпаем брынзой.

Приятного аппетита!

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська