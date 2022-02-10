Невероятный кукурузный токан: возвращаем в меню любимые блюда предков
10 февраля 2022 , 12:22Читати новину українською
Источник:24 канал
Наша кухня богата вкусными, колоритными блюдами. Но со временем забываются рецепты даже весьма популярных некогда яств. Начнем же возрождать старинные блюда. К примеру, токан.
Кукурузный токан был особенно популярен на Западной Украине, куда пришел из румынской кухни. Часто токан путают с мамалыгой, но опытные кулинары знают: это разные блюда.
Читайте также Готовим куриные крылышки на ужин: три рецепта за 20 минут
Рецепт токана с брынзой
Время: 30 минут
Порций: 4
Вкус традиций / Фото pixabay
Ингредиенты
- 300 грамм кукурузной крупы;
- 1,2 литра воды;
- сливочное масло;
- твердый сыр;
- брынза;
- смалец;
- соль – по вкусу.
Приготовление
- Варим кашу. Наливаем воду в большую каструлю, засыпаем крупу в холодную воду и постоянно помешиваем. Добавлять крупу или воду в процессе не желательно – каша должна получиться не слишком густой, но и не слишком жидкой.
- В готовую кашу добавляем немного сливочного масла. После этого кашу можно посолить, но следует учитывать то, насколько соленый сыр.
- Берем большую металлическую миску и ставим на небольшом расстоянии над плитой. Дно миски машем смальцем.
- Слоим токан: выкладываем в миску 1 – 2 сантиметра каши и пересыпаем сыром и брынзой. По желанию можно добавлять шкварки.
- Чтобы каша не получилась сухой, в каждый уровень можно добавлять немного сливочного масла.
- Когда кашу переслоили, сверху поливаем шкварками и посыпаем брынзой.
Приятного аппетита!