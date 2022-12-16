Главный секрет успеха в приготовлении любого мяса – правильный маринад и композиция специй. Готовить мяса с фруктами вряд ли для кого-то является диковинкой, но использование одного лишь сахара довольно редкое явление.

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Хотя зря, ведь сахар способен влиять не только на вкус блюда, но и на другие процессы. Какие именно – посмотрим поближе.

Зачем сахар при приготовлении мяса

Все согласятся, что мясо должно не только вкусным, но и крайне аппетитным на вид. Помочь нам поможет сахар, а точнее – карамелизация.

Непревзойденный вид блюда / Фото Cookery

Этот метод широко используется в азиатской кухне. Под влиянием высокой температуры и сахара вода быстрее испаряется, а молекулы сахара окутывают мясо, придавая ему очень красивый цвет и слегка ореховый привкус. Для карамелизации отлично подходят как птица, так и свинина.

Также сахар поможет избавиться от лишней воды, если вы хотите готовить домашнюю нарезку, колбасу или вяленое мясо. Нужно только посыпать сахаром и оставить на несколько часов в прохладном месте. Кроме того, сахар поддерживает образование молочнокислых бактерий, благодаря которым мясо не испортится, так что ваша продукция будет не только вкусной, но и безопасной.