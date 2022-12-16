Головний секрет успіху у приготуванні будь-якого м'яса – це правильний маринад та композиція спецій. Готувати м'яса з фруктами навряд чи для когось є дивиною, але використання самого лише цукру доволі рідкісне явище.

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Хоча дарма, адже цукор здатен впливати не лише на смак страви, а й інші процеси. Які саме – погляньмо ближче.

Навіщо цукор при приготуванні м'яса

Усі погодяться, що м'ясо мусить не лише дуже смачним, а й вкрай апетитним на вигляд. Допомогти у цьому нам допоможе цукор, а точніше – карамелізація.

Неперевершений вигляд страви / Фото Cookery

Цей метод дуже широко використовується в азійській кухні. Під впливом високої температури та цукру вода швидше випаровується, а молекули цукру огортають м'ясо, надаючи йому вкрай красивий колір та злегка горіховий присмак. Для карамелізації чудово підходять як птиця, так і свинина.

Також цукор допоможе позбутися зайвої води, якщо ви хочете готувати домашню нарізку, ковбасу або в'ялити м'ясо. Потрібно лише посипати його цукром та залишити на кілька годин у прохолодному місці. Окрім того, цукор підтримує утворення молочнокислих бактерій, завдяки яким м'ясо не зіпсується, тож ваша продукція буде не лише смачною, а й безпечною.