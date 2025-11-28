Сода или разрыхлитель: что добавить в оладьи, чтобы были пышными и не опадали
- Разрыхлитель делает оладьи легкими и воздушными, в отличие от пищевой соды.
- Не перемешивайте тесто слишком сильно, чтобы избежать жесткости оладий из-за активного развития глютена.
Пухлые оладьи кажутся очень простым блюдом, но такие мелочи, как разрыхлитель или сода решают, какими они получатся на самом деле. Что же лучше всего здесь выбрать?
Оба варианта работают по-своему, но дают разный результат, пишет 24 Канал со ссылкой на food52. Чтобы оладьи поднимались ровно, не опадали и оставались нежными внутри, важно знать, корлы и что именно добавить в тесто.
Интересно Десерт без выпечки и суеты: как приготовить "Польскую Хатку Пухатку", которая покорила сеть
Что добавить в оладьи?
Разрыхлитель, как и пищевая сода, – это химический разрыхлитель, изготавливается из бикарбоната натрия (он же пищевая сода) и слабой кислоты, такой как битартрат калия.
Пищевая сода необходима для выпечки, но именно разрыхлитель делает оладьи и печенье такими легкими и невероятно воздушными.
Разрыхлитель образует пузырьки двумя способами: когда его смешивают с влажными ингредиентами, а затем – когда нагревают. Химический состав разрыхлителя означает, что выпечка обычно легче и пышнее по сравнению с той, что изготовлена только с пищевой содой.
Тесто для блинов – идеальный пример такого взаимодействия. Когда разрыхлитель добавляют к смеси муки, молока, яиц, масла и сахара – начинают образовываться пузырьки. Когда вы выкладываете тесто на сковороду, они продолжают пузыриться и подниматься во время выпекания.
Как приготовить пышные оладьи?
Не перемешивайте тесто, слишком долго. Ничего страшного, если у вас останется несколько комочков, пишет Good Food.
Чем дольше вы перемешиваете тесто, тем активнее развивается глютен, что делает блины более жесткими. В результате все ваши старания могут быть напрасными.
Какие еще секреты пригодятся?
Чтобы котлеты были сочными, нужно добавить в фарш правильно подготовленный лук.
А вкус кофе можно смягчить с помощью одного секретного ингредиента.