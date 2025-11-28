Оба варианта работают по-своему, но дают разный результат, пишет 24 Канал со ссылкой на food52. Чтобы оладьи поднимались ровно, не опадали и оставались нежными внутри, важно знать, корлы и что именно добавить в тесто.
Интересно Десерт без выпечки и суеты: как приготовить "Польскую Хатку Пухатку", которая покорила сеть
Что добавить в оладьи?
Разрыхлитель, как и пищевая сода, – это химический разрыхлитель, изготавливается из бикарбоната натрия (он же пищевая сода) и слабой кислоты, такой как битартрат калия.
Пищевая сода необходима для выпечки, но именно разрыхлитель делает оладьи и печенье такими легкими и невероятно воздушными.
Очень вкусные оладьи / Фото unsplash
Разрыхлитель образует пузырьки двумя способами: когда его смешивают с влажными ингредиентами, а затем – когда нагревают. Химический состав разрыхлителя означает, что выпечка обычно легче и пышнее по сравнению с той, что изготовлена только с пищевой содой.
Тесто для блинов – идеальный пример такого взаимодействия. Когда разрыхлитель добавляют к смеси муки, молока, яиц, масла и сахара – начинают образовываться пузырьки. Когда вы выкладываете тесто на сковороду, они продолжают пузыриться и подниматься во время выпекания.
Как приготовить пышные оладьи?
Не перемешивайте тесто, слишком долго. Ничего страшного, если у вас останется несколько комочков, пишет Good Food.
Чем дольше вы перемешиваете тесто, тем активнее развивается глютен, что делает блины более жесткими. В результате все ваши старания могут быть напрасными.
Какие еще секреты пригодятся?
Чтобы котлеты были сочными, нужно добавить в фарш правильно подготовленный лук.
А вкус кофе можно смягчить с помощью одного секретного ингредиента.