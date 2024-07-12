Пряный вкус и восхитительный аромат: кабачки с кетчупом на зиму

Кабачки с кетчупом на зиму –вкусная закуска и дополнение к любым блюдам. Приготовление закрутки простое и не требует больших усилий.

Они хрустящие и аппетитные, а пряный аромат сводит с ума как только открывается крышка банки. Такие кабачки будут по вкусу всем!

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Кабачки с кетчупом на зиму

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

– 2,5 килограмма кабачка;– 1,5 литра воды;– 300 грамм кетчупа "Чили";– 1 стакан сахара;– 1 стакан уксуса;– 2 столовые ложки соли;– 8 – 10 зубчиков чеснока;– листья хрена по вкусу;– укроп по вкусу;– 8 – 10 штук душистого перца;– 30 штук черного перца горошком.

Приготовление:

Сначала нарежьте кабачки на восемь частей. Консервировать закуску стоит в полулитровых банках, поэтому ингредиенты распределите в соответствии с этим объемом. На одну полулитровую банку понадобится один душистый перец горошком, три горошины черного перца и один зубчик чеснока. Также добавьте листья хрена и укроп по вкусу. После того, как все пряности будут в банках, выложите нарезанные кабачки. Для маринада вскипятите воду. В кипящую воду добавьте сахар, соль и кетчуп "чили". Когда сахар и соль полностью растворятся, а жидкость снова закипит, добавьте уксус. Горячий маринад залейте в банки с кабачками. Для стерилизации подготовьте кастрюлю, на дно которой постелите полотенце. Выставьте банки в кастрюлю и залейте их теплой водой. Накройте банки крышками и поставьте на плиту для стерилизации. Стерилизуйте 10 минут с момента закипания для пол-литровых банок или 15 минут для литровых банок. После стерилизации закрутите банки крышками. Остывшую закрутку переместите в прохладное место. Для маринования кабачков необходимо подождать по крайней мере одну неделю.

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