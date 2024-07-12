Пряный вкус и восхитительный аромат: кабачки с кетчупом на зиму

12 июля 2024, 21:51
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Источник:

food obozrevatel

Кабачки с кетчупом на зиму –вкусная закуска и дополнение к любым блюдам. Приготовление закрутки простое и не требует больших усилий.

Они хрустящие и аппетитные, а пряный аромат сводит с ума как только открывается крышка банки. Такие кабачки будут по вкусу всем!

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Кабачки с кетчупом на зиму

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма кабачка;
– 1,5 литра воды;
– 300 грамм кетчупа "Чили";
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 8 – 10 зубчиков чеснока;
– листья хрена по вкусу;
– укроп по вкусу;
– 8 – 10 штук душистого перца;
– 30 штук черного перца горошком.

Приготовление:

  1. Сначала нарежьте кабачки на восемь частей.
  2. Консервировать закуску стоит в полулитровых банках, поэтому ингредиенты распределите в соответствии с этим объемом.
  3. На одну полулитровую банку понадобится один душистый перец горошком, три горошины черного перца и один зубчик чеснока. Также добавьте листья хрена и укроп по вкусу.
  4. После того, как все пряности будут в банках, выложите нарезанные кабачки.
  5. Для маринада вскипятите воду. В кипящую воду добавьте сахар, соль и кетчуп "чили". Когда сахар и соль полностью растворятся, а жидкость снова закипит, добавьте уксус.
  6. Горячий маринад залейте в банки с кабачками. Для стерилизации подготовьте кастрюлю, на дно которой постелите полотенце.
  7. Выставьте банки в кастрюлю и залейте их теплой водой.
  8. Накройте банки крышками и поставьте на плиту для стерилизации. Стерилизуйте 10 минут с момента закипания для пол-литровых банок или 15 минут для литровых банок.
  9. После стерилизации закрутите банки крышками.
  10. Остывшую закрутку переместите в прохладное место.
  11. Для маринования кабачков необходимо подождать по крайней мере одну неделю.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська