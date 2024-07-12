Они хрустящие и аппетитные, а пряный аромат сводит с ума как только открывается крышка банки. Такие кабачки будут по вкусу всем!

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Кабачки с кетчупом на зиму

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Сначала нарежьте кабачки на восемь частей.
  2. Консервировать закуску стоит в полулитровых банках, поэтому ингредиенты распределите в соответствии с этим объемом.
  3. На одну полулитровую банку понадобится один душистый перец горошком, три горошины черного перца и один зубчик чеснока. Также добавьте листья хрена и укроп по вкусу.
  4. После того, как все пряности будут в банках, выложите нарезанные кабачки.
  5. Для маринада вскипятите воду. В кипящую воду добавьте сахар, соль и кетчуп "чили". Когда сахар и соль полностью растворятся, а жидкость снова закипит, добавьте уксус.
  6. Горячий маринад залейте в банки с кабачками. Для стерилизации подготовьте кастрюлю, на дно которой постелите полотенце.
  7. Выставьте банки в кастрюлю и залейте их теплой водой.
  8. Накройте банки крышками и поставьте на плиту для стерилизации. Стерилизуйте 10 минут с момента закипания для пол-литровых банок или 15 минут для литровых банок.
  9. После стерилизации закрутите банки крышками.
  10. Остывшую закрутку переместите в прохладное место.
  11. Для маринования кабачков необходимо подождать по крайней мере одну неделю.