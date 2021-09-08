По аутентичному рецепту, голубцы томят пару часов в печи. Но и в духовке они также получаются отлично. Уверены, закарпатский вариант голубцов станет вашим любимым!
Читайте также В кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было
Рецепт закарпатских голубцов
- Время: 3 часа
- Порции: 8 – 10
Голубцы / Фото Повара
Приготовление:
-
Вскипятите в большой кастрюле воду и погрузите в нее кочан капусті. Постепенно снимите с капусты листья.
-
Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности.
-
Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте в грибы нарезанный мелким кубиком лук и продолжайте обжаривать.
-
Влейте томатную пасту в овощную зажарку и все перемешайте.
-
Чтобы соус не был слишком густым, добавьте в него 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты.
-
Тонко отбейте кусочки мяса.
-
Сформируйте голубцы: на капустный лист выложите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом.
-
Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.
-
Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой.
-
Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.
-
Подать голубцы по-закарпатски можно просто в соусе, в котором они томились, а можно дополнительно приготовить к ним любимый гарнир.
Приятного аппетита!