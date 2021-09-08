Існує безліч рецептів голубці: з картоплею та гречкою, з тертою картоплею, з рисом та морквою, з м'ясом чи грибами. Проте, сьогодні, ми пропонуємо вам приготувати особливі голубці: з ніжним рисом, відбивною та апетитним грибним соусом.
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Рецепт закарпатських голубців
- Час: 3 години
- Порції: 8 – 10
Голубці / Фото Кухарі
Приготування:
- Закип'ятіть воду у великій каструлі та занурте у неї капусту. По черзі зніміть з неї листя.
- Відваріть рис у підсоленій воді до напівготовності.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Наприкінці приготування додайте до грибів цибулю нарізану маленькими кубиками та продовжуйте обсмажувати.
- Влийте томатну пасту до овочевої засмажки та перемішайте.
- Щоб соус не був занадто густим влийте 300 мілілітрів води та доведіть до кипіння. Зніміть засмажку з плити.
- Ретельно відбийте м'ясо, щоб шматки були тонкими.
- Загортаємо начинку таким чином: на капустяний лист викладіть відбивну, зверху рис і загорніть конвертом.
- Перекладіть сформовані голубці в каструлю. Додайте лавровий лист, часник на ваш смак та чорний перець горошком.
- Залийте голубці грибним соусом та закрийте кришкою.
- Відправте голубці в духовку на 2 години за температури 180 – 200 градусів.
- Голубці по-закарпатськи можна подавати самостійною стравою, а можна додатково приготувати улюблений гарнір. Смачного!