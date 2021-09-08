Існує безліч рецептів голубці: з картоплею та гречкою, з тертою картоплею, з рисом та морквою, з м'ясом чи грибами. Проте, сьогодні, ми пропонуємо вам приготувати особливі голубці: з ніжним рисом, відбивною та апетитним грибним соусом.

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Рецепт закарпатських голубців

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10



Голубці / Фото Кухарі

Інгредієнти:

– 700 г свинячих відбивних;

– 1 білокачанна капуста;

– 300 г грибів на ваш смак;

– 40 г томатної пасти;

– 40 мл вершків;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Закип'ятіть воду у великій каструлі та занурте у неї капусту. По черзі зніміть з неї листя.

Відваріть рис у підсоленій воді до напівготовності.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Наприкінці приготування додайте до грибів цибулю нарізану маленькими кубиками та продовжуйте обсмажувати.

Влийте томатну пасту до овочевої засмажки та перемішайте.

Щоб соус не був занадто густим влийте 300 мілілітрів води та доведіть до кипіння. Зніміть засмажку з плити.

Ретельно відбийте м'ясо, щоб шматки були тонкими.

Загортаємо начинку таким чином: на капустяний лист викладіть відбивну, зверху рис і загорніть конвертом.

Перекладіть сформовані голубці в каструлю. Додайте лавровий лист, часник на ваш смак та чорний перець горошком.

Залийте голубці грибним соусом та закрийте кришкою.

Відправте голубці в духовку на 2 години за температури 180 – 200 градусів.