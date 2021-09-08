Закарпатские голубцы: настоящий рецепт старинного украинского блюда

Рецептов голубцов – уйма. С мясом и постных – с грибами, тертой картошкой, гречкой, рисом и морковкой... Голубцы по-закарпатски – весьма затейливые. Их готовят в грибном соусе, а вместо рубленого мяса в них отбивные!

По аутентичному рецепту, голубцы томят пару часов в печи. Но и в духовке они также получаются отлично. Уверены, закарпатский вариант голубцов станет вашим любимым!

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Рецепт закарпатских голубцов

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8 – 10



Голубцы / Фото Повара

Приготовление:

Вскипятите в большой кастрюле воду и погрузите в нее кочан капусті. Постепенно снимите с капусты листья. Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте в грибы нарезанный мелким кубиком лук и продолжайте обжаривать. Влейте томатную пасту в овощную зажарку и все перемешайте. Чтобы соус не был слишком густым, добавьте в него 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты. Тонко отбейте кусочки мяса. Сформируйте голубцы: на капустный лист выложите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом. Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец. Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой. Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа. Подать голубцы по-закарпатски можно просто в соусе, в котором они томились, а можно дополнительно приготовить к ним любимый гарнир.

– 700 г свиных отбивных;– 1 кочан белокочанной капусты;– 300 г грибов (ваших любимых);– 40 г томатной пасты;– 40 мл сливок;– 1 репчатая луковица;– соль – по вашему вкусу;– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приятного аппетита!