Закарпатские голубцы: настоящий рецепт старинного украинского блюда

8 сентября 2021 , 18:06
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Источник:

Кухарі

Рецептов голубцов – уйма. С мясом и постных – с грибами, тертой картошкой, гречкой, рисом и морковкой... Голубцы по-закарпатски – весьма затейливые. Их готовят в грибном соусе, а вместо рубленого мяса в них отбивные!

По аутентичному рецепту, голубцы томят пару часов в печи. Но и в духовке они также получаются отлично. Уверены, закарпатский вариант голубцов станет вашим любимым!

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Рецепт закарпатских голубцов

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8 – 10


Голубцы / Фото Повара

Ингредиенты:
– 700 г свиных отбивных;
– 1 кочан белокочанной капусты;
– 300 г грибов (ваших любимых);
– 40 г томатной пасты;
– 40 мл сливок;
– 1 репчатая луковица;
– соль – по вашему вкусу;
– молотый черный перец – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Вскипятите в большой кастрюле воду и погрузите в нее кочан капусті. Постепенно снимите с капусты листья.

  2. Отварите в подсоленной воде рис до полуготовности.

  3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанные грибы. Затем добавьте в грибы нарезанный мелким кубиком лук и продолжайте обжаривать.

  4. Влейте томатную пасту в овощную зажарку и все перемешайте.

  5. Чтобы соус не был слишком густым, добавьте в него 300 мл воды. Доведите его до кипения и снимите с плиты. 

  6. Тонко отбейте кусочки мяса.

  7. Сформируйте голубцы: на капустный лист выложите отбивную, сверху рис и все заверните конвертом.

  8. Переложите сформированные голубцы в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, чеснок по своему вкусу и черный перец.

  9. Залейте голубцы грибным соусом и закройте крышкой.

  10. Отправьте голубцы в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов, на 2 часа.

  11. Подать голубцы по-закарпатски можно просто в соусе, в котором они томились, а можно дополнительно приготовить к ним любимый гарнир.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак