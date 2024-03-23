Мясо получится очень нежным. А ароматный болгарский перец превратит блюдо в шедевр.
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Закарпатский гуляш с фасолью
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Почистьте морковь и лук. Порежьте лук мелким кубиком, морковь – кружочками, мясо – тонкими полосками, почищенные томаты – мелкими кусочками, перец – полосками, а картофель – крупными кубиками.
- В кастрюлю для гуляша налейте масло и насыпьте лук. Жарьте до легкого зарумянивания. Всыпьте паприку, перемешайте и добавьте мясо. Перемешайте.
- Приправьте солью и перцем по вкусу. Добавьте томаты, морковь, перец и перемешайте. Влейте немного горячей воды и тушите под крышкой на тихом огне до готовности. Периодически помешивайте блюдо.
- Когда мясо будет мягкое, засыпьте картофель. Влейте горячую воду, чтобы она все покрыла, перемешайте, снова добавьте по вкусу соль и специи. Варите под крышкой до готовности картофеля.
- Добавьте вареную фасоль, перемешайте и увеличьте огонь. Когда гуляш закипит, проварите его 1 – 2 минуты. Добавьте нарезанную зелень, накройте крышкой и оставьте настояться минимум на 10 минут.