Мясо получится очень нежным. А ароматный болгарский перец превратит блюдо в шедевр.

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Закарпатский гуляш с фасолью

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Почистьте морковь и лук. Порежьте лук мелким кубиком, морковь – кружочками, мясо – тонкими полосками, почищенные томаты – мелкими кусочками, перец – полосками, а картофель – крупными кубиками.
  2. В кастрюлю для гуляша налейте масло и насыпьте лук. Жарьте до легкого зарумянивания. Всыпьте паприку, перемешайте и добавьте мясо. Перемешайте.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу. Добавьте томаты, морковь, перец и перемешайте. Влейте немного горячей воды и тушите под крышкой на тихом огне до готовности. Периодически помешивайте блюдо.
  4. Когда мясо будет мягкое, засыпьте картофель. Влейте горячую воду, чтобы она все покрыла, перемешайте, снова добавьте по вкусу соль и специи. Варите под крышкой до готовности картофеля.
  5. Добавьте вареную фасоль, перемешайте и увеличьте огонь. Когда гуляш закипит, проварите его 1 – 2 минуты. Добавьте нарезанную зелень, накройте крышкой и оставьте настояться минимум на 10 минут.