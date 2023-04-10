Нежное куриное мясо – это отличная опция для копчения как для новичков, так и для видавших виды кулинаров. Коптить это мясо очень легко, а его вкус гости и родные никогда не обходят вниманием.
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Рецепт копченой курицы
Время: 24 часа + 5 часов
Порций: 6
Легкое и сочное мясо / Фото Swojski wyrob
Приготовление:
- Тщательно смешайте воду с солью.
- Добавьте измельченный чеснок и специи.
- Поместите курицу в рассол и оставьте в прохладном месте на 24 часа.
- Поместите курицу в разогретую коптильню. Температура в коптильне должна быть около 40 градусов.
- В этих условиях следует коптить курицу 3 часа.
- Затем частично перекрываем выход дыма, поднимаем температуру до 60 градусов и коптим до тех пор, пока курица не станет золотистой. Обычно это занимает 2 часа.
- Курицу можно есть горячей или после того, как она остынет.