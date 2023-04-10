Ніжне куряче м'ясо – це відмінна опція для копчення як для новачків, так і для бувалих кулінарів. Коптити це м'ясо вкрай легко, а його смак гості та рідні ніколи не оминають увагою.

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Рецепт копченої курки

Час: 24 годин + 5 годин
Порцій: 6

Легке та соковите м'ясо / Фото Swojski wyrob

Приготування:

  • Ретельно змішайте воду з сіллю.
  • Додайте подрібнений часник і спеції.
  • Помістіть курку в розсіл і залишіть в прохолодному місці на 24 години.
  • Помістіть курку в розігріту коптильню. Температура в коптильні повинна бути близько 40 градусів.
  • У цих умовах слід коптити курку 3 години.
  • Потім частково перекриваємо вихід диму, піднімаємо температуру до 60 градусів і коптимо до тих пір, поки курка не стане золотистою. Зазвичай це займає 2 години.
  • Курку можна їсти гарячою або після того, як вона охолоне.