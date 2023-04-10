Ніжне куряче м'ясо – це відмінна опція для копчення як для новачків, так і для бувалих кулінарів. Коптити це м'ясо вкрай легко, а його смак гості та рідні ніколи не оминають увагою.

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Рецепт копченої курки

Час : 24 годин + 5 годин

Порцій : 6

Легке та соковите м'ясо / Фото Swojski wyrob

Інгредієнти:

– 1 курка;

– 300 грамів солі;

– 6 зубчики часнику;

– 9 горошини запашного перцю;

– 6 лаврових листки;

– щіпка ваших улюблених трав: чебрецю, розмарину, майорану.

Приготування: