Это будет так просто и очень вкусно: рецепт копченой курицы

10 апреля 2023, 18:35
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Источник:

Swojski wyrob

Копченость – обязательный атрибут Пасхи. Если вы ищете блюдо, которое подарит хороший вкус и не потребует много энергии, то сочная копченая курочка будет идеальным решением.

Нежное куриное мясо – это отличная опция для копчения как для новичков, так и для видавших виды кулинаров. Коптить это мясо очень легко, а его вкус гости и родные никогда не обходят вниманием.

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Рецепт копченой курицы

Время: 24 часа + 5 часов
Порций: 6

Легкое и сочное мясо / Фото Swojski wyrob

Приготовление:

  • Тщательно смешайте воду с солью.
  • Добавьте измельченный чеснок и специи.
  • Поместите курицу в рассол и оставьте в прохладном месте на 24 часа.
  • Поместите курицу в разогретую коптильню. Температура в коптильне должна быть около 40 градусов.
  • В этих условиях следует коптить курицу 3 часа.
  • Затем частично перекрываем выход дыма, поднимаем температуру до 60 градусов и коптим до тех пор, пока курица не станет золотистой. Обычно это занимает 2 часа.
  • Курицу можно есть горячей или после того, как она остынет.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська