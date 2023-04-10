Это будет так просто и очень вкусно: рецепт копченой курицы

Копченость – обязательный атрибут Пасхи. Если вы ищете блюдо, которое подарит хороший вкус и не потребует много энергии, то сочная копченая курочка будет идеальным решением.

Нежное куриное мясо – это отличная опция для копчения как для новичков, так и для видавших виды кулинаров. Коптить это мясо очень легко, а его вкус гости и родные никогда не обходят вниманием.

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Рецепт копченой курицы

Время : 24 часа + 5 часов

Порций : 6

Легкое и сочное мясо / Фото Swojski wyrob

Ингредиенты :

– 1 курица;

– 300 грамм соли;

– 6 зубчика чеснока;

– 9 горошин душистого перца;

– 6 лавровых листа;

– щепотка ваших любимых трав: чабреца, розмарина, майорана.

Приготовление: