Не только тарталетки или канапе: эффектная новогодняя закуска с красной икрой

Красная икра давно стала символом новогоднего стола, она добавляет празднику немного роскоши и хорошего настроения. Есть интересная идея как подать ее ярко и оригинально.

Не стоит ограничивать себя традиционными тарталетками или бутербродами, информирует 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Стоит подать икру в хрустящей слоеной основе с нежной сырной начинкой.

Как приготовить закуску с красной икрой?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 яйцо;

начинка:

– 200 граммов натурального сливочного сыра;

– 1 – 2 чайные ложки хрена;

– 100 граммов красной икры;

– петрушка или укроп для украшения.

Особый вкус праздника / Фото Pixabay

Приготовление:

Вырежьте из слоеного теста печенье любой формы (сердечки, звездочки, цветы). Меньшей формочкой для печенья вырежьте серединки для половины печенья. Смажьте печенье взбитым яйцом, сверху положите печенье с отверстием и также смажьте яйцом. Выпекайте печенье при температуре 200 – 210 градусов в течение 12 – 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Переложите теплое печенье на решетку для остывания. Смешайте сливочный сыр с хреном и наполните печенье с помощью кондитерского мешка. Сверху посыпьте икрой и украсьте петрушкой или укропом.

Как выбрать вкусную и качественную икру?

Стоит выбирать продукт, где икринки являются целыми, однородными по цвету и размеру, пишет портал "Добрые новости". Они не должны слипаться между собой – это тревожный сигнал о качестве продукта.

Икра должна оставаться стабильной и не растекаться по стенкам емкости. Если она демонстрирует такое движение, это может свидетельствовать об избытке жидкости.

