Есть гуакамоле можно, как отдельную закуску. Традиционно ее подают с начос — это такие особые чипсы из кукурузных тортилий. Также можно добавлять, как часть салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно подавать гуакамоле на тостах с яйцами и лососем к завтраку.
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Владимир Ярославский признался, что часто добавляет новые ингредиенты к закуске, или заменяет их на другие.
Иногда я меняю ингредиенты. Вместо кинзы добавляю петрушку, делаю без лука и томатов, или перебиваю авокадо блендером до кремовой текстуры,
– прокомментировал шеф-повар.
Итак, давайте готовить вместе!
Гуакамоле – рецепт от шеф-повара
Время: 15 минут
Порции: 1 – 2
Фото со страницы шеф-повара
- Тщательно почистите лук от шелухи. Мелко нарежьте лук и полейте соком лимона или лайма.
Фото со страницы шеф-повара
- Томаты мелко нарежьте ножом, кинзу – посеките.
Фото со страницы шеф-повара
- Перец халапеньо измельчите.
Фото со страницы шеф-повара
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Далее мягкую часть достаньте ложкой и разомните вилкой.
Фото со страницы шеф-повара
Авокадо надо брать мягкий и не темный. Лучше всего, когда он мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Кстати, все сорта авокадо разные на вкус. Я обожаю Хаас,
– добавил Владимир Ярославский.
- Смешайте в салатнице все ингредиенты и полейте маслом. Посолите на свой вкус и еще раз перемешайте. Приятного аппетита!
Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немножечко острым и приятно освежающе кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнел быстро, и на вкус – традиционно в балансе. Смесь сочная и ароматная.