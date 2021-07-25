Есть гуакамоле можно, как отдельную закуску. Традиционно ее подают с начос — это такие особые чипсы из кукурузных тортилий. Также можно добавлять, как часть салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно подавать гуакамоле на тостах с яйцами и лососем к завтраку.

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Владимир Ярославский признался, что часто добавляет новые ингредиенты к закуске, или заменяет их на другие.

Иногда я меняю ингредиенты. Вместо кинзы добавляю петрушку, делаю без лука и томатов, или перебиваю авокадо блендером до кремовой текстуры,

– прокомментировал шеф-повар.

Итак, давайте готовить вместе!

Гуакамоле – рецепт от шеф-повара

Время: 15 минут

Порции: 1 – 2



Фото со страницы шеф-повара

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 1/3 лайма или ¼ лимона;

– 1 ст. л. лука;

– 1/3 спелого томата или 2-3 томата черри;

– половина пучка кинзы;

– щепотка соли;

– халапеньо на ваш вкус;

– 1 ст. л. масла.

​Тщательно почистите лук от шелухи. Мелко нарежьте лук и полейте соком лимона или лайма.





Фото со страницы шеф-повара

Томаты мелко нарежьте ножом, кинзу – посеките.





Фото со страницы шеф-повара

Перец халапеньо измельчите.





Фото со страницы шеф-повара

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Далее мягкую часть достаньте ложкой и разомните вилкой.





Авокадо надо брать мягкий и не темный. Лучше всего, когда он мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Кстати, все сорта авокадо разные на вкус. Я обожаю Хаас,

– добавил Владимир Ярославский.

Смешайте в салатнице все ингредиенты и полейте маслом. Посолите на свой вкус и еще раз перемешайте. Приятного аппетита!

Вкус должен быть насыщенным, достаточно соленым, немножечко острым и приятно освежающе кислым. Кислота нужна, чтобы авокадо не темнел быстро, и на вкус – традиционно в балансе. Смесь сочная и ароматная.