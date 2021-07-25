Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно її подають з начос — це такі особливі чипси з кукурудзяних тортилій. Також можна додавати, як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно подавати гуакамоле на тостах з яйцями та лососем до сніданку.

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Володимир Ярославський зізнався, що часто додає нові інгредієнти до закуски, або заміняє їх на інші.

Іноді я змінюю інгредієнти. Замість кінзи додаю петрушку, роблю без цибулі й томатів, або перебиваю авокадо блендером до кремової текстури, – прокоментував шеф-кухар.

Отож, нумо готувати разом!

Гуакамоле – рецепт від шеф-кухаря

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2



Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 1/3 лайму або ¼ лимона;

– 1 ст. л. цибулі;

– 1/3 стиглого томата чи 2-3 томати чері;

– половина пучка кінзи;

– дрібка солі;

– халапеньйо на ваш смак;

– 1 ст. л. олії.

​Ретельно почистіть цибулю від лушпиння. Дрібно наріжте цибулю та полийте соком лимона чи лайма.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Томати дрібно наріжте ножем, кінзу – посічіть.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Перець халапеньйо подрібніть.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. Далі м'яку частину виймаємо ложкою і розімніть виделкою.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Авокадо треба брати м’який і не темний. Найкраще, коли він мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. До речі, усі сорти авокадо різні на смак. Я обожнюю Хаас, – додав Володимир Ярославський.

Змішайте в салатниці всі інгредієнти та полийте олією. Посоліть на свій смак та ще раз перемішайте. Смачного!

Смак має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і приємно освіжаюче кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темнів швидко, і на смак — традиційно у балансі. Суміш соковита і ароматна.