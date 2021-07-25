Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно її подають з начос — це такі особливі чипси з кукурудзяних тортилій. Також можна додавати, як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно подавати гуакамоле на тостах з яйцями та лососем до сніданку.
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Володимир Ярославський зізнався, що часто додає нові інгредієнти до закуски, або заміняє їх на інші.
Іноді я змінюю інгредієнти. Замість кінзи додаю петрушку, роблю без цибулі й томатів, або перебиваю авокадо блендером до кремової текстури, – прокоментував шеф-кухар.
Отож, нумо готувати разом!
Гуакамоле – рецепт від шеф-кухаря
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Ретельно почистіть цибулю від лушпиння. Дрібно наріжте цибулю та полийте соком лимона чи лайма.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Томати дрібно наріжте ножем, кінзу – посічіть.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Перець халапеньйо подрібніть.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. Далі м'яку частину виймаємо ложкою і розімніть виделкою.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
Авокадо треба брати м’який і не темний. Найкраще, коли він мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. До речі, усі сорти авокадо різні на смак. Я обожнюю Хаас, – додав Володимир Ярославський.
- Змішайте в салатниці всі інгредієнти та полийте олією. Посоліть на свій смак та ще раз перемішайте. Смачного!
Смак має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і приємно освіжаюче кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темнів швидко, і на смак — традиційно у балансі. Суміш соковита і ароматна.