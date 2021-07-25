Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно її подають з начос — це такі особливі чипси з кукурудзяних тортилій. Також можна додавати, як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно подавати гуакамоле на тостах з яйцями та лососем до сніданку.

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Володимир Ярославський зізнався, що часто додає нові інгредієнти до закуски, або заміняє їх на інші.

Іноді я змінюю інгредієнти. Замість кінзи додаю петрушку, роблю без цибулі й томатів, або перебиваю авокадо блендером до кремової текстури, – прокоментував шеф-кухар.

Отож, нумо готувати разом!

Гуакамоле – рецепт від шеф-кухаря

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2

гуакамоле
Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. ​Ретельно почистіть цибулю від лушпиння. Дрібно наріжте цибулю та полийте соком лимона чи лайма.


    Фото зі сторінки шеф-кухаря
  2. Томати дрібно наріжте ножем, кінзу – посічіть.

    гуакамоле
    Фото зі сторінки шеф-кухаря
  3. Перець халапеньйо подрібніть.


    Фото зі сторінки шеф-кухаря
  4. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. Далі м'яку частину виймаємо ложкою і розімніть виделкою.


    Фото зі сторінки шеф-кухаря

Авокадо треба брати м’який і не темний. Найкраще, коли він мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. До речі, усі сорти авокадо різні на смак. Я обожнюю Хаас, – додав Володимир Ярославський.

  1. Змішайте в салатниці всі інгредієнти та полийте олією. Посоліть на свій смак та ще раз перемішайте. Смачного!

Смак має бути насиченим, достатньо солоним, трішечки гострим і приємно освіжаюче кислим. Кислота потрібна, щоб авокадо не темнів швидко, і на смак — традиційно у балансі. Суміш соковита і ароматна.