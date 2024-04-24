Эта закуска имеет очень нежный вкус. Она точно способна стать настоящим украшением стола.
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Крабовый рулет
- Время: 25 минут + 1 час на охлаждение
- Порций: 4
Приготовление:
- Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом.
- В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
- Крабовые палочки разберите на волокна и соедините с крем-сыром.
- Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час.
- Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки.