Эта закуска имеет очень нежный вкус. Она точно способна стать настоящим украшением стола.

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Крабовый рулет

  • Время: 25 минут + 1 час на охлаждение
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом.
  2. В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  3. Крабовые палочки разберите на волокна и соедините с крем-сыром.
  4. Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час.
  5. Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки.