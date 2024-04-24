Ця закуска має дуже ніжний смак. Вона точно здатна стати справжньою окрасою столу.
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Крабовий рулет
- Час: 25 хвилин + 1 година на охолодження
- Порцій: 4
Приготування:
- Застеліть форму 30 на 40 сантиметрів пергаментом.
- У мисці з'єднайте яйця, сметану та сіль. Вилийте на пергамент та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Крабові палички розберіть на волокна та з'єднайте з крем-сиром.
- Яєчний корж охолодіть, змастіть начинкою, викладіть всередину нарізаний огірок і загорніть в рулетик. Охолоджуйте його 1 годину.
- Готовий рулет перед подачею можна полити густим теріякі.