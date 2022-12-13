Вкусная и простая закуска из крабовых палочек, огурца и плавленого сыра станет украшением праздничного стола. Ее можно приготовить без электричества, если не выпекать корзинки из слоеного теста, а купить их в магазине.
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Однако если у вас есть свободные несколько минут и электроэнергия – обязательно выпеките их собственноручно. Мы предлагаем вам взять сразу готовое слоеное тесто, так гораздо быстрее и экономнее.
Рецепт Новогодней закуски с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порции: 6
П риготирование:
- Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Раскатайте тесто и вырезаем из него стаканом круга. Смазываем их яичным желтком и перекладываем на противень. Посыпаем семенами кунжута.
- Отправьте их выпекаться 10 – 12 минут до готовности.
- Пока основание в духовке, формируем начинку. Нарезаем кубиками крабовые палочки, огурцы и заправляем все жидким сыром. При желании посолите все и перемешайте.
- Достаем готовые лепешки из духовки, даем их остыть и разрезаем пополам.
- В серединку каждого из них выкладываем начинку и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!