Вкусная и простая закуска из крабовых палочек, огурца и плавленого сыра станет украшением праздничного стола. Ее можно приготовить без электричества, если не выпекать корзинки из слоеного теста, а купить их в магазине.

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Однако если у вас есть свободные несколько минут и электроэнергия – обязательно выпеките их собственноручно. Мы предлагаем вам взять сразу готовое слоеное тесто, так гораздо быстрее и экономнее.

Рецепт Новогодней закуски с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6

П риготирование:

  • Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Раскатайте тесто и вырезаем из него стаканом круга. Смазываем их яичным желтком и перекладываем на противень. Посыпаем семенами кунжута.
  • Отправьте их выпекаться 10 – 12 минут до готовности.
  • Пока основание в духовке, формируем начинку. Нарезаем кубиками крабовые палочки, огурцы и заправляем все жидким сыром. При желании посолите все и перемешайте.
  • Достаем готовые лепешки из духовки, даем их остыть и разрезаем пополам.
  • В серединку каждого из них выкладываем начинку и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!