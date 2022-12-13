Смачна та проста закуска з крабових паличок, свіжого огірка та плавленого сиру стане окрасою святкового столу. Її можна приготувати без електрики, якщо не випікати корзинки з листкового тіста, а купити їх у магазині.
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Проте, якщо у вас є вільні кілька хвилин та електроенергія – обов'язково випечіть їх власноруч. Ми пропонуємо вам взяти одразу готове листкове тісто, так значно швидше та економніше.
Рецепт Новорічної закуски з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 – 190 градусів. Розкачайте тісто та вирізаємо з нього склянкою кола. Змащуємо їх яєчним жовтком та перекладаємо на деко. Посипаємо насінням кунжуту.
- Відправте їх випікатися 10 – 12 хвилин, до готовності.
- Доки основа в духовці, формуємо начинку. Нарізаємо кубиками крабові палички, огірки та заправляємо все рідким плавленим сиром. За бажанням посоліть все та перемішайте.
- Дістаємо готові коржики з духовки, даємо їх охолонути та розрізаємо навпіл.
- У серединку кожного з них викладаємо начинку та подаємо до столу.
Смачного!