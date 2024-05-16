Лучшая закуска к барбекю: как приготовить идеальные малосольные огурцы

К шашлыку идеально подходят овощи. Ведь они уравновешивают насыщенный вкус мяса.

Попробуйте приготовить малосольные огурцы. Этот рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольки Рябенко может стать вашим любимым.

Будет вкусно Такой вкуснятины вы еще не пробовали: рецепт маринада для шашлыка из киви

Рецепт малосольных огурцов

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 6

– 1 килограмм огурцов;– 1 – 2 чайные ложки соли;– 2 чайные ложки меда;– 6 зубчиков чеснока;– зелень по вкусу;– 2 столовые ложки горчицы в зернах;– половина перца чили;– сок половины лимона;– 50 миллилитров растительного масла.

Смотрите, как приготовить закуску из огурцов: видео

Приготовление:

Если огурцы небольшие, то разрежьте их пополам. Если более крупные, то порежьте каждый на четыре части. Измельчите зелень, чеснок и перец чили. Добавьте все ингредиенты и перемешайте. Поставьте в холодильник мариноваться на 2 часа, периодически перемешивая.