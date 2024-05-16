Попробуйте приготовить малосольные огурцы. Этот рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольки Рябенко может стать вашим любимым.
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Рецепт малосольных огурцов
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 6
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Приготовление:
- Если огурцы небольшие, то разрежьте их пополам. Если более крупные, то порежьте каждый на четыре части.
- Измельчите зелень, чеснок и перец чили.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Поставьте в холодильник мариноваться на 2 часа, периодически перемешивая.