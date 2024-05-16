Попробуйте приготовить малосольные огурцы. Этот рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольки Рябенко может стать вашим любимым.

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Рецепт малосольных огурцов

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как приготовить закуску из огурцов: видео

Приготовление:

  1. Если огурцы небольшие, то разрежьте их пополам. Если более крупные, то порежьте каждый на четыре части.
  2. Измельчите зелень, чеснок и перец чили.
  3. Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
  4. Поставьте в холодильник мариноваться на 2 часа, периодически перемешивая.