Попробуйте приготовить малосольные огурцы. Этот рецепт суперфиналистки "МастерШеф" Ольки Рябенко может стать вашим любимым.

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Рецепт малосольных огурцов

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 – 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки меда;

– 6 зубчиков чеснока;

– зелень по вкусу;

– 2 столовые ложки горчицы в зернах;

– половина перца чили;

– сок половины лимона;

– 50 миллилитров растительного масла.

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Приготовление:

Если огурцы небольшие, то разрежьте их пополам. Если более крупные, то порежьте каждый на четыре части. Измельчите зелень, чеснок и перец чили. Добавьте все ингредиенты и перемешайте. Поставьте в холодильник мариноваться на 2 часа, периодически перемешивая.

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