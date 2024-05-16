Спробуйте приготувати малосольні огірки. Цей рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольки Рябенко може стати вашим улюбленим.

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Рецепт малосольних огірків

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 – 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки меду;

– 6 зубчиків часнику;

– зелень до смаку;

– 2 столові ложки гірчиці в зернах;

– половина перцю чилі;

– сік половини лимона;

– 50 мілілітрів олії.

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Приготування:

Якщо огірки невеликі, то розріжте їх навпіл. Якщо більші, то поріжте кожен на чотири частини. Подрібніть зелень, часник та перець чилі. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Поставте до холодильника маринуватись на 2 години, періодично перемішуючи.

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