Спробуйте приготувати малосольні огірки. Цей рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольки Рябенко може стати вашим улюбленим.
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Рецепт малосольних огірків
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 6
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Приготування:
- Якщо огірки невеликі, то розріжте їх навпіл. Якщо більші, то поріжте кожен на чотири частини.
- Подрібніть зелень, часник та перець чилі.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Поставте до холодильника маринуватись на 2 години, періодично перемішуючи.