Спробуйте приготувати малосольні огірки. Цей рецепт суперфіналістки "МастерШеф" Ольки Рябенко може стати вашим улюбленим.

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Рецепт малосольних огірків

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати закуску з огірків: відео

Приготування:

  1. Якщо огірки невеликі, то розріжте їх навпіл. Якщо більші, то поріжте кожен на чотири частини.
  2. Подрібніть зелень, часник та перець чилі.
  3. Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
  4. Поставте до холодильника маринуватись на 2 години, періодично перемішуючи.