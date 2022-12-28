Шпинатный рулет с красной рыбой, нежным крем-сыром – отличный вариант холодной закуски к любому праздничному столу.
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Красную рыбу лучше выбирать слабосоленую: лосось, форель. По желанию можно использовать и копченую. Крем-сырь можно взять как классический, так и с зеленью, или другим вкусом.
Рецепт шпинатного рулета с рыбой на Новый год 2023
- Время: 80 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Шпинат заливаем крутым кипятком и через минуту сливаем всю воду. Даем остыть, добавляем яичные желтки и пробиваем блендером до однородности.
- Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто.
- Белки с солью взбиваем миксером до пиков и в три этапа вводим в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).
- Выливаем на лист с пергаментом (размер 28х20 сантиметров) и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- После охлаждения покрываем слоем крем-сыра и слоем лосося.
- Плотно заворачиваем в рулет, обращаем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.
Приятного тебе аппетита!