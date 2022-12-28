Шпинатний рулет з червоною рибою, ніжним крем-сиром – відмінний варіант холодної закуски до будь-якого святкового столу.

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Червону рибу краще обирати слабосолону: лосось, форель. За бажанням можна використати і копчену. Крем-сир можна взяти як класичний, так і із зеленню, чи іншим смаком.

Рецепт шпинатного рулету з рибою на Новий рік 2023

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 150 грамів свіжого шпинату;

– 200 грамів слабосоленого лосося;

– 50 грамів борошна;

– 175 грамів крем-сиру;

– 3 курячих яйця;

– дрібка солі.

Приготування:

Шпинат заливаємо окропом і через хвилину зливаємо всю воду. Даємо охолонути, додаємо яєчні жовтки та пробиваємо блендером до однорідності.

Додаємо просіяне борошно та перемішуємо тісто.

Білки з сіллю збиваємо міксером до піків і у три етапи вводимо у тісто (обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх).

Виливаємо на лист з пергаментом (розмір 28х20 сантиметрів) і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.

Після охолодження покриваємо шаром крем-сиру та шаром лосося.

Щільно загортаємо в рулет, обертаємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на декілька годин.

Смачного!