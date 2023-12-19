Шикарный хлебец из печени: приготовьте праздничное блюдо, от которого никто не устоит
19 декабря 2023, 15:20Читати новину українською
Источник:smishna_diana
Хлебец из печени – вкусная закуска на Новый год или Рождество. Это блюдо готовится очень просто из привычных ингредиентов.
Компанию печени составят яйца. Половину из них нужно предварительно отварить.
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Рецепт закуски из куриной печени
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 6
– 600 граммов куриной печени;
– 10 яиц;
– 1 луковица;
– 1 большая морковь;
– 1 болгарский перец;
– 250 граммов твердого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль, черный молотый перец, копченая паприка и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Куриную печень промойте, залейте водой, посолите и сварите до готовности. Охладите и нарежьте небольшими кусочками.
- 5 яиц сварите вкрутую, почистите и нарежьте большими кубиками. Перец нарежьте квадратиками, а зелень измельчите.
- Лук почистите, нарежьте кусочками и вместе с натертой морковью обжарьте на масле до золотистого приятного цвета. Туда же добавьте болгарский перец и тушите еще 5 минут.
- Еще 5 яиц вбейте в миску, посолите, поперчите, добавьте натертый сыр и взбейте до однородной смеси. Добавьте печень, поджаренный лук, соль, перец, специи, паприку, зелень и перемешайте.
- Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом, смажьте маслом, плотно выложите в него печеночную массу вместе с нарезанными яйцами.
- Накройте форму фольгой и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте травами и пеките еще 5 минут.
- Готовый хлебец достаньте из формы, дайте ему остыть, нарежьте порционными ломтиками и подавайте.