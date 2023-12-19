Компанію печінці складуть яйця. Половину з них потрібно попередньо відварити.
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Рецепт закуски з курячої печінки
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Курячу печінку промийте, залийте водою, посоліть та зваріть до готовності. Охолодіть та наріжте невеликими шматочками.
- 5 яєць зваріть круто, почистьте та наріжте великими кубиками. Перець наріжте квадратиками, а зелень подрібніть.
- Цибулю почистьте, наріжте шматочками та разом з натертою морквою обсмажте на маслі до приємного золотистого кольору. Туди ж додайте болгарський перець та тушіть ще 5 хвилин.
- Ще 5 яєць вбийте в миску, посоліть, поперчіть, додайте натертий сир і збийте до однорідної суміші. Додайте печінку, підсмажену цибулю, сіль, перець, спеції, паприку, зелень і перемішайте.
- Прямокутну форму для запікання застеліть пергаментом, змастіть олією, щільно викладіть у неї печінкову масу разом з порізаними яйцями.
- Накрийте форму фольгою та помістіть її у духовку, розігріту до 200 градусів, на 30 хвилин. Потім зніміть фольгу, посипте травами та печіть ще 5 хвилин.
- Готовий хлібець дістаньте з форми, дайте йому охолонути, наріжте порційними скибочками та подавайте.