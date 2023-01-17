Закуска с селедкой – это всегда удачный выбор к праздничному и обыденному столу. Также такая закуска будет красиво подходить к постному столу.
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Неизменной парой для сельди является свекла. Они подходят друг другу как борщ и сметана, сырники и изюм. Попробуйте такой вариант бюджетной закуски и не пожалеете.
Рецепт закуски из сельди
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Лучше выбрать черный квадратный хлеб, как бородинский, обрезаем края и разрезаем на одинаковые куски. Обжариваем на сковороде до легкой корочки.
- Вареную или запеченную свеклу очищаем, натираем на терке, добавляем чеснок, сдабриваем специями и добавляем майонез.
- Перемешиваем и выкладываем на ломтики хлеба. Поверх выкладываем кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазываем горчицей в зернах. По желанию украшаем зеленью.
Вкусного️!