Закуска с селедкой – это всегда удачный выбор к праздничному и обыденному столу. Также такая закуска будет красиво подходить к постному столу.

Читайте также По рецепту короля рок-н-ролла: готовим бутерброд, который обожал Элвис Пресли

Неизменной парой для сельди является свекла. Они подходят друг другу как борщ и сметана, сырники и изюм. Попробуйте такой вариант бюджетной закуски и не пожалеете.

Рецепт закуски из сельди

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– ️хлеб;

️ – сельдь;

️– свекла;

️– чеснок;

️ – лук;

– майонез;

– горчица в зернах;

️– соль;

– черный молотый перец;

Приготовление:

Лучше выбрать черный квадратный хлеб, как бородинский, обрезаем края и разрезаем на одинаковые куски. Обжариваем на сковороде до легкой корочки.

Вареную или запеченную свеклу очищаем, натираем на терке, добавляем чеснок, сдабриваем специями и добавляем майонез.

Перемешиваем и выкладываем на ломтики хлеба. Поверх выкладываем кольцо лука и кусок сельди. Сверху смазываем горчицей в зернах. По желанию украшаем зеленью.

Вкусного️!